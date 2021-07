Hoy se festeja el día mundial de las redes sociales

Hoy es 30 de junio y es el día mundial de las redes sociales. Existe desde 2010 y fue una idea de Peter Cashmore, fundador del sitio Mashable. La celebración apunta a reconocer el valor de estas plataformas. Se realizarán actividades en todo el mundo bajo el hashtag #SMDay (Social Media Day).

En la actualidad, el 53,6% de la población mundial usa redes sociales de forma activa (son aproximadamente 4.200 millones de personas), según el estudio The Global State of Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social. El 98.8% de las personas usan dispositivos móviles para acceder a las redes sociales.

Según este estudio, Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, con 2.800 millones de usuarios. Le siguen YouTube con aproximadamente de 2.300 millones y WhatsApp, con 2.000 millones.

En 2020, plataformas sociales como Instagram, Twitter, YouTube, Twitch y TikTok tuvieron un crecimiento importante de la cantidad de usuarios que usan estas redes, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo al informe State of Mobile 2021, de la compañía App Annie, el consumo mensual de TikTok creció un 94,1% en 2020 con respecto al año anterior, mientras que el aumento de otras redes sociales, como Facebook o Instagram, fue alrededor del 11%.

Además, el estudio indica que TikTok ha sido la app más descargada entre enero y noviembre de 2020. Se estima que su número de usuarios ya supera los 800 millones en todo el mundo. Un informe de la empresa WARC señala que más de dos quintas partes, es decir, el 44%, de los profesionales expertos en marketing digital planea aumentar su gasto en esta red social china, en 2021. Así, se convertiría en la cuarta plataforma con mayor demanda, superando, inclusive, a Facebook. (Información de Infobae.com)

