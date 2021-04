Este martes 13 de abril se festeja el Día Internacional del Beso; cuáles son los orígenes de este polémico día y cómo afrontarlo en medio de una pandemia

En una actualidad marcada por la pandemia por Covid-19, y la constante de las autoridades de respetar el distanciamiento social, este día el Día Internacional del Beso pasó entre dudas y temores de muchos a festejarlo, algo nunca antes visto.

Hay registros de besos en el Antiguo Testamento e incluso en el polémico libro del Kamasutra.

Hay muchas teorías relacionadas con el origen del beso. Se cree que todo comenzó como resultado de la lactancia o quizás mucho más atrás, cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar sus crías a través de la boca.

Estudios científicos arrojan que el origen del beso y el porqué lo hacemos apunta a un comportamiento aprendido, ya que aproximadamente el 10 por ciento de los humanos no se besan y mucho menos lo hace con intenciones románticos o sexuales.

La oxitocina es particularmente importante para ayudar a los hombres a vincularse con una pareja y permanecer monógamos.

Hay registros de besos en el Antiguo Testamento e incluso en el polémico libro del Kamasutra. “Aún con sutiles diferencias culturales, el beso permite el contacto de una de las partes más sensibles del cuerpo, los labios, con la piel o los labios de otra persona”, indicó la sexóloga clínica y ginecóloga del Gineco-Sexo-Estética de Halitus Instituto Médico, Beatriz Literat.

Otro estudio, hecho por la Universidad de Oxford, indica que las personas usan 146 músculos e intercambian 80 millones de bacterias nuevas en el acto del beso. Esto provoca una reacción química en el cerebro que incluye la generación de hormonas de oxitocina, por algunos llamada la “hormona del amor”.

Según un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, la oxitocina es particularmente importante para ayudar a los hombres a vincularse con una pareja y permanecer monógamos. Las mujeres experimentan una inundación de oxitocina durante el parto y la lactancia, lo que fortalece el vínculo madre-hijo.

En varias partes del mundo los besos románticos son vistos en la actualidad como un tabú, pero los registros apuntan a su presencia en varias partes de la cultura occidental. Películas, programas de tv y libros los ilustran.

Hoy es Día Internacional del Beso ¿Dónde y por qué surge este festejo?

Esta celebración es un homenaje al día en que un par de enamorados rompió el récord mundial del beso más largo. El concurso se celebró un 13 de abril en Tailandia y la pareja se besó por 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Aunque la marca ya fue superada, la fecha fue designada como el Día Internacional del Beso.

