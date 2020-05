Hombre infiel en TikTok. El Bluetooth es una herramienta que nos facilita la vida a todos, no solo permite escuchar nuestras canciones favoritas sin tener que estar conectados a unos audífonos, también hace que podamos manejar mientras escuchamos nuestros mensajes y así no distraernos. Sin embargo un hombre infiel descubrió las desventajas de la tecnología al olvidar desvincular el bluetooth de su celular.

En TikTok se ha viralizado el descuido de un hombre que olvidó tener su celular vinculado al bluetooth del automóvil en el que se encontraba su esposa y cuando éste salió a escuchar un audio de su amante expuso a todo volumen su infidelidad. El video ha sido una gran lección para quienes lo han visto. Así que si estás en alguna de estas situaciones, será mejor que veas el video para saber cómo reaccionar o cómo mantenerte precavido.

Hombre infiel es descubierto por su bluetooth

El usuario encargado de compartir el video lleva el nombre de Yovan Morales, quien presenta la triste historia de un hombre que recibe un audio de su amante, sin embargo al encontrarse dentro del auto con su esposa, inventa una excusa para bajar del vehículo y así poder escuchar sin problema lo que la otra persona especial tiene que decir. Su plan se ve destruido a causa del Bluetooth, el cual sigue vinculado a su smartphone, revelando la infidelidad.

“Hola mi amor ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Si nos vamos a ver hoy o no?” se escucha decir a la mujer en el radio, posteriormente se escucha la canción “ese compa ya está muerte nomás no le han avisado”.

Hasta el momento el divertido video tiene más de 500 mil reproducciones y en los comentarios señalan lo divertido y frecuente de la situación.

Así un hombre infiel en TikTok se convierte en la burla de todos por culpa del bluetooth ¿Te ha pasado? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Youtube.