Hace auto de cartón para burlar el coronavirus e ir a McDonald’s. Debido a la situación actual a causa de la pandemia muchas personas han tenido que ingeniárselas para hacer sus tareas cotidianas, así es como una mamá bélgica se las arregló para ir al auto servicio de McDonald’s.

Una mamá originaria de Bélgica tuvo una alocada idea para burlar al coronavirus y así es como con su hija se pusieron manos a la obra y salieron a las calles del municipio de La Louviére en Bélgica. Mira cómo es que ambas pensaron en algo tan divertido.

La mujer y su hija de 16 años crearon un auto de cartón para así adoptar la posición de las personas que sí tienen automóvil y pueden salir a diferentes sitios.

“Mi hija quería ir, vamos una vez al mes, pero no podemos porque no tenemos automóvil y por el aislamiento las medidas no nos lo permiten”, aseguró en entrevista con los medios locales. “Al principio pensamos que era una idea estúpida pero le dije que sería una buena anécdota para contar a sus hijos y así recordarme”, dijo con ternura.