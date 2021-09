Extraño objeto choca y explota contra Júpiter

Gracias a que siempre hay astrónomos al tanto de lo que sucede en el universo, es que el brasileño Jose Luis Pereira notó el pasado 13 de septiembre que un extraño objeto se estrelló contra Júpiter. Debido al impacto, también se dio cuenta que este explotó.

Como muchas otras noches, Pereira colocó su equipo para poder ver, fotografiar y grabar videos del planeta.

Esa noche, el astrónomo brasileño grabó casi 25 videos de Júpiter sin intervalos de tiempo entre ellos, fue en el primero de los clips que se dio cuenta que algo muy extraño había chocado contra el planeta.

“En el primer video noté un brillo diferente en el planeta, pero no le presté mucha atención porque pensé que podría ser algo relacionado con los parámetros adoptados, y seguí viendo con normalidad. Para no detener las capturas en curso por temor a que las condiciones meteorológicas empeoraran, no miré el primer video”, dijo.

Te puede interesar:

Al otro día, miró el video con detenimiento y de inmediato se lo envió a Marc Delcroix de la Sociedad Astronómica Francesa. Este le confirmó que sí ocurrió un impacto en el planeta.

“Para mí fue un momento de gran emoción, ya que he estado buscando un registro de tal evento durante muchos años”.

La Agencia Espacial Europea también publicó el video y mencionó que no hay mucha información sobre el objeto que chocó contra Júpiter, pero parece que iba a una velocidad alta y tuvo la intensidad de 100 bombas de Hiroshima.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.