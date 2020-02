Expone vestido de payaso porque no tuvo tiempo de cambiarse. Se trata de un estudiante de Derecho de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú.

En redes sociales se difundió la historia de Raúl Rivera, estudiante de derecho en la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú.

El chico, quien expuso vestido de payaso, explicó que el mismo día tenía un espectáculo.

Así, el estudiante peruano tuvo que exponer vestido de payaso, debido a que no le dio tiempo de cambiarse.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, dijo en sus redes sociales.

El estudiante no podía perder la oportunidad de ganar el dinero del espectáculo, pero tampoco dejar a sus compañeros solos, por lo que diversos comentarios en redes sociales destacan su compromiso con sus estudios y trabajo.

Expone vestido de payaso

Fue él quien publicó su propia fotografía en Facebook, acompañada de un texto en el que explica que tras una larga jornada laboral de la presentación de su show, le fue imposible quitarse el disfraz de Woody.

El joven escribió que el pasado 28 de enero tenía una exposición muy importante en la escuela y también una presentación como payaso, ya que alterna el trabajo con sus estudios.

Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me averguenzo… Soy payasito ahora🤡, pero muy pronto un excelente Abogado👨‍🎓.El Show de Tatty y Pirulin Posted by Raúl Rivera on Tuesday, January 28, 2020

