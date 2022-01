El Covid-19 sí afecta a los gatos, pero generan anticuerpos sorprendentes.

Según los investigadores, ambos gatos analizados habían desarrollado anticuerpos neutralizantes al Covid-19

El pasado 8 de mayo, el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) informó del primer caso documentado en España de un gato que había contraído la Covid-19. “Negrito”, como se llamaba la mascota, tenía cuatro años de edad, y convivía con una familia de Badalona que había contraído la enfermedad, incluso había perdido a uno de sus miembros por esta causa.

Llevaron al felino al veterinario, donde falleció a causa de una cardiopatía grave. Al practicarle la necropsia, se detectó la presencia de SARS-Cov2, con lo que se concluyó que el nuevo coronavirus pudo haber sido la causa de la muerte de la mascota.

Para saber más sobre la incidencia de estos felinos, un equipo de investigación de expertos en Covid-19 del IRTA-CReSa, junto con investigadores del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y un equipo de veterinarios trabajaron conjuntamente para recabar más información acerca de la infección en felinos.

Analizando muestras sanguíneas de los individuos, demostraron que el gato no había muerto por coronavirus, sino por la cardiopatía previa que padecía. “Negrito” no había sido el único gato infectado. También lo había hecho “Whisky”, otro gato que vivía en la misma casa. Pero la carga viral de ambos era baja, incluso residual, lo que hacía muy improbable que hubiera perdido la vida a causa del coronavirus.

Lo más sorprendente, según aclararon los investigadores, es que ambos gatos habían desarrollado anticuerpos neutralizantes, lo que significa que tienen el potencial de bloquear el virus.

Infectados, pero sin desarrollar la enfermedad

A una conclusión similar llegaron los científicos de la Escuela de Medicina del Hospital del Monte Sinaí de Nueva York al cotejar los datos disponibles sobre casos de perros y gatos infectados por la Covid-19 con las extrapolaciones de los resultados de experimentos de campo con perros y gatos.

El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), desveló que los gatos son susceptibles a la infección de SARS-CoV-2, pero es poco probable que desarrollen una enfermedad clínica.

Además, descubrieron que los felinos habían desarrollado anticuerpos neutralizantes que evitaban una reinfección. Por el contrario, los investigadores dedujeron que los perros no infectan a otros congéneres, pero sí generan una respuesta de anticuerpos.

La preocupación por saber si las mascotas se infectan o no tiene que ver con la propia naturaleza del virus, del que se sabe ha saltado a los humanos a partir de un reservorio animal, un proceso conocido como zoonosis.

Hasta ahora no se ha demostrado que los animales domésticos puedan transmitir el virus a los humanos, pero tampoco se han hecho tests generalizados a las mascotas. “¿Tenemos que hacerle una prueba a todo gato o perro que presente síntomas respiratorios?”, se pregunta la microbióloga Shelley Rankin, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania, sobre la cuestión. La pregunta es pertinente, pues hasta la fecha sólo se han hecho pruebas cuando ha existido un vínculo directo con la salud humana.

El Covid-19 sí afecta a los gatos, pero generan anticuerpos sorprendentes

Sin embargo, según advierte el estudio, actualmente no hay pruebas científicas de que los gatos o los perros jueguen un papel significativo en la infección humana. Sin embargo, la zoonosis inversa (la infección de humanos a animales), puede producirse si los dueños infectados exponen a sus mascotas domésticas al virus durante la fase aguda de la infección.

Sea como fuere, concluyen los científicos, la información sobre la resistencia a las infecciones en estos animales podría arrojar información relevante de cara a una posible vacuna que proteja a todas las especies, incluidos los humanos. Fuente: National Geografic/ Sergio Alcalde

