Desentierran a un muerto en Colombia y se llevan una sorpresa. Los gritos de auxilio que se escuchaban al interior de la tumba de Fidel Pantoja alertaron a los vecinos.

“Lo escuchaban, don Jon escuchaba que mi padre le decía ‘don Jon sáqueme de aquí’… Estos son los calcetines que le colocamos a él y se las ha sacado”, dijo María Pantoja, hija del hombre exhumado.

Con temor pero esperando un milagro se decidieron a desenterrar el cuerpo.

El 7 de abril pasado los médicos habían dado por muerto al hombre de 50 años por una complicación respiratoria y según quienes lo sacaron el interior de su ataúd estaba rasguñado y el vidrio roto.

“Él estaba dentro del ataúd, él estaba vivo y estaba haciendo como una fuerza y la tapa del ataúd estaba levantada, estaba partida”, dijo Jhon Marín, cuñado del hombre exhumado.

Una de las hijas de Fidel dice que días antes soñó que su padre estaba vivo y que le pedía ayuda para salir de la bóveda.

En el sueño sí me dijo, “sáquenme de ahí. llegaba y me decía hija sáquenme de ahí que estoy vivo, eso nomás. Pero mi madre si me contaba ‘dos veces llegó su papá y me dijo que lo saquen de ahí que él está vivo”.

Aunque llevaba 9 días enterrado sus familiares aseguran que su cuerpo no presentaba señales de descomposición.

