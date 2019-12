Descubren pez que camina con aletas y come el doble de su tamaño (VIDEO)

Un australiano logró salvar la vida de su hijo, de 4 años, que fue atacado este jueves por una pitón en el patio de su casa familiar cuando celebraban una fiesta, informa el portal news.com.au.

El residente de la localidad de Airlie Beach (Queensland), Evan Thompson, oyó los gritos de su hijo, Clifford, y vio que una serpiente de unos 4,5 metros se le había enrollado en una pierna y trataba de arrastrarlo a unos arbustos.

El hombre golpeó al reptil en la cabeza y este soltó al pequeño, pero momentos después volvió a morderlo.

A Queensland dad says a massive python "was pretty much trying to eat" his four-year-old son before he was forced to kill it with a sledgehammer https://t.co/2K1eQUvcez

