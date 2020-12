Conoce el café donde hay gatos por todos lados, ¡hasta en la comida!

En CDMX está causando sensación entre los amantes de los gatos el primer café catfriendly

Pese a que el proyecto nació hace ya algunos años, recientemente ha tomado mucha popularidad un café en la Ciudad de México donde los protagonistas son los gatos. Amantes de estos animales han llegado de varias partes del país, e incluso del mundo, para conocer el lugar.

Creadores del concepto mantienen un refugio de gatos

El lugar se llama Catfecito y se ubica en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Los creadores del gatuno concepto, nacido hace aproximadamente cuatro años, forman parte de una organización dedicada a la adopción y cuidado de los gatos llamada Gazzu.

En Catfecito los clientes llegan y pueden convivir con varios gatos que andan por todo el local, además, con la posibilidad de poder adoptar alguno de ellos o de los varios que la organización mantiene en lista de espera.

Platillos y bebidas, todo el menú está inspirado en los gatos

Los platillos y bebidas que ahí se despachan tienen en su mayoría formas de gato y nombres relacionados con ellos. Los propietarios indicaron que el proyecto nació de la necesidad de generar recursos para poder sostener el albergue Casa del Gato Gazzu y la respuesta del público ha sido espectacular.

¿Y si llega alguien que no le gusten los “michis”?

Pero, ¿qué ocurre cuando llega algún cliente que no esté de acuerdo con los gatos? Al respecto, una de las encargadas indicó que en su mayoría llega gente que siente amor por estos animales, sin embargo, ha llegado “uno que otro” que no comparte el gusto y al final no se puede resistir a ellos y sale encantado del lugar.

Actualmente el Catfecito opera de forma normal y sigue las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.

