Asesina a su amigo y lo entierra en la sala de su casa (VIDEO)

Asesina a su amigo y lo entierra en la sala de su casa. La noticia sorprendió a propios y extraños. El perro policía los llevó hasta la escena del crimen.

El sospechoso y dos personas más entre ellos la víctima, ingresaron por la puerta del hogar en una noche de fiesta que terminó en tragedia. La noticia sorprendió a propios y extraños.

Golpe a golpe estaban a punto de hallar la terrible verdad después de que el perro policía los llevó hasta la escena del crimen.

“Encontramos que en el área destinada como sala se encontraba una construcción reciente”, aseguró el fiscal regional de Tlalnepantla, Leopoldo Millán.

Con ayuda de los bomberos la policía buscó el cuerpo de Omar Rafael González Martínez, quien había desaparecido a principios de enero en Tlalnepantla, Estado de México.

Su familia le dijo a las autoridades que Omar salió de fiesta el 4 de enero con algunos amigos y después no lo volvieron a ver.

Las cámaras de seguridad pusieron en la mira de la fiscalía la casa de Erick.

Daniel conocía desde niño al sospechoso, ambos rentaban cuartos en la misma casa; dijo que no podía creer que su amigo fuera capaz de asesinar a alguien y mucho menos que lo haya enterrado donde todos vivían.

“Pues sí te saca de onda no, hasta el final que se sabe la verdad, pero a mí todavía se me hace increíble porque el chavo hasta donde yo lo conocí se me hace muy tranquilo”, dijo el vecino.

Asesina a su amigo y lo entierra en la sala de su casa

Las imágenes que mostraban a la víctima y al victimario entrando a la vivienda permitió que un juez otorgara una orden de cateo.

Los vecinos estaban consternados ya que tanto el homicida como la víctima eran muy conocidos en el barrio.

Ese mismo día Erick fue detenido por la policía por cargos de homicidio calificado y llevado al penal donde espera sentencia.

Con información de agencias

Recuerda que puedes seguirnos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ