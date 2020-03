Alumna encara a maestro acosador y el vídeo se vuelve viral. Impactante vídeo circula en redes sociales, una estudiante víctima de acoso encaró a uno de sus profesores a quien públicamente lo acusó de mirarla de forma lasciva.

Los hechos ocurrieron en el plantel de la Universidad del Noreste (UNE), con sede en Tamaulipas, en donde en total fueron señalados tres profesores por acoso sexual.

En el vídeo -que fue tomado desde uno de los balcones de los edificios-, se escucha decir al profesor “pero vengan y díganmelo en la cara, a quién le he hecho algo”.

Por lo que una alumna camina hasta él y le recrimina lo siguiente:

Ni yo entiendo de donde saque tantos huevos para decir eso 😰 pic.twitter.com/AmsDT3DbQo — Siren🌻 (@SofiaBlis) March 4, 2020

“A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado aquí, directamente a los pechos”, le gritó en su cara la alumna al maestro.

Tras ello se escuchan los gritos ensordecedores de los alumnos apostados en los balcones.

El profesor quedó congelado ante la acusación directa y presencial. De hecho, los vídeos son varios y circulan en las redes sociales.

Debido lo contundente de la situación, la Universidad del Noreste rechazó cualquier tipo de abuso, violencia u hostigamiento contra cualquier estudiante, docente o alguno de sus colaboradores.

De hecho, la rectora Lilia Velasco del Ángel dijo que los acusados serán investigados aunque durante ese transcurso continuarán dando clases.

Con información de Agencias

