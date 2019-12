Vuelca camioneta de nuevo en la entrada al aeropuerto

Un hombre al parecer con problemas mentales, pone un grave riesgo a los usuarios del servicio urbano, de las rutas que circulan sobre el bulevar Miguel Alemán frente a la Unidad Habitacional El Morro.

Ya que lanza piedras de gran tamaño contra el parabrisas o los cristales, por lo que podría provocar un accidente de consecuencias mayores, ya son varios los casos que han sido reportado, pero las autoridades no hacen nada.

El último de los casos se presentó la mañana de este lunes, cuando un camión de la ruta Boca del Río, con número económico 2499, que circulaba con dirección al centro de Veracruz, fue blanco de este hombre que lanzó una piedra sobre los cristales.

Teniendo que detener el chofer la unidad de emergencia, controlando la situación.

“Hay un loco que camina por la playa por ahí por El Morro, que ya van dos veces que hace fechorias, ahorita en este momento me acaba de quebrar, me aventó una piedra y me quebró el cristal de una puerta”.

“Fue una piedra de buen tamaño, que pues esto pone en peligro a mis pasajeros y todo los vidrios que salieron volando aquí adentro del carro y pues son las autoridades para que hagan algo porque pues no es la primera vez, y pueden lastimar a los pasajeros” explicó el chófer de la unidad Manuel Tepole Morales.

El sujeto logró escapar corriendo, pero al parecer ya son varios los casos en donde este mismo sujeto lanza piedras por lo que podría poner en peligro tanto a los usuarios de camiones urbanos como a los automovilistas particulares.

