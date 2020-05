Guía básica para ser ecológico en tu vida cotidiana

Guía básica para ser ecológico.- En la vida cotidiana suele suceder que, entre las prisas, los compromisos y responsabilidades, nos sea complejo detenernos a analizar si lo que hacemos daña o no al medio ambiente.

Por eso te invitamos a aprovechar esta cuarentena para tomarte el tiempo de organizar tus ocupaciones y seguir esta guía básica para ser ecológico:

Usa transportes sostenibles

Siempre que puedas, sobre todo en distancias cortas, muévete a pie y bicicleta. Y para las distancias más extensas decántate por transportes públicos.

Pero si el transporte privado es tu única opción, te sugerimos compartirlo con familiares o vecinos para reducir en lo posible las emisiones contaminantes y el uso del petróleo.

Aliméntate ecológicamente

Los famosos alimentos orgánicos o ecológicos son realmente una opción muy buena para ayudar al medio ambiente.

Además de comer más sano y con muchos menos químicos y conservadores, ayudarás a contribuir al cuidado y respeto de la naturalezas, evitando la explotación de los recursos.

Sigue la regla de las cuatro R

Reduce, recicla, reutiliza y recupera. Son las cuatro premisas básicas que deberás de seguir para apoyar al medio ambiente.

Cuida el tratamiento y separación de los desechos generados en tu hogar para contribuir al reciclaje; además de intentar reducir lo más posible los desechos plásticos y contaminantes.

Por último, no dejes de lado las pilas, electrónicos y medicamentos, buscando lugares donde se haga acopio de ellos para reciclarlos.

Optimiza el uso de agua y energía

Estos dos recursos son altamente valiosos y por ello deben cuidarse especialmente.

Nunca dejes la llave abierta, usa un vaso para lavarte los dientes y racionaliza tu consumo mientras te bañas y lavas los trastes.

Cuida tu uso de energía, apaga las luces que no ocupes e invierte en bombillas de bajo consumo. Desconecta aparatos mientras no los uses.

Apoya el respeto de la naturaleza

Si eres de los que acampan, apóyate en el turismo ecológico, no dejes basura en las zonas naturales y anima a tus conocidos a hacer lo mismo.

Denuncia cuando te percates de alguna actitud nociva para los ecosistemas y sé congruente en tu cotidianidad.

