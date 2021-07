Seguro de automóvil por kilómetro recorrido da hasta un 53% de ahorro

Lo más importante y necesario para la circulación en automóvil son los seguros. Con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), sólo el 25% de la población mexicana cuenta con un tipo de seguro en general, el 28% asegura que los seguros le parecen caros, por lo cual no deciden contratar uno.

Por otro lado, con datos brindados de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) solo el 27% del total del parque vehicular nacional se encuentra asegurado.

Este nuevo sector de seguros denominado Insurtech, son empresas que hacen uso de la tecnología en el sector asegurador y tienen como resultado, la creación de nuevos productos y servicios sustentados en la innovación, haciendo con ello una gran disrupción en la industria tradicional.

Estas nuevas compañías presentan un gran crecimiento, con datos brindados por Panorama InsurTech de Endeavor, el porcentaje de start ups InsurTech en México creció un 43% respecto al 2019, para el 2027, el mercado de valores de la industria aseguradora por kilómetro alcance los 149.200 millones de dólares, una cifra exuberante que viene acompañado con los avances tecnológicos.

Miituo ofrecen a sus clientes un seguro automovilístico con un esquema de pago que depende principalmente de los kilómetros recorridos durante el mes, esto condiciona a los conductores a tener un ahorro aproximado del 53%, por lo tanto, los conductores obtienen un seguro económico, buena forma de aminorar costos y seguridad al circular.

En el suelo mexicano, tener un seguro de auto es algo indispensable para circular, Miituo ofrece una solución perfecta para los conductores que quieren pagar la cantidad justa por el uso que le dan a su automóvil y al mismo tiempo sentirse seguros por la cobertura que brinda la empresa para protegerlos ante robos, daños materiales, responsabilidad civil, gastos médicos y asistencia vial y legal, en caso de una contingencia.

Un accidente automovilístico puede llegar a costar 15 mil pesos, mientras que al no cumplir con contratar un seguro conlleva una multa de más de 4 mil pesos. Asimismo, no contar con un seguro puede significar una gran pérdida económica, por eso los seguros automovilísticos son importantes ya que son los únicos que están obligados a asistir en problemas de vida o muerte no solo para los conductores, sino para terceros, es una perfecta manera de estar protegido ante posibles contingencias viales.

Los seguros deben adaptarse en la forma de vida de los ciudadanos, porque aparte de asegurar el bienestar del conductor y de sus allegados, también es una inversión, ya que, al pasar por un accidente, éste ya está cubierto por el seguro.

Por otro lado, el Co-fundador de Miituo, Leonardo Cortina, habló sobre esta nueva alternativa: “Dos aspectos claves son que, por un lado, no tenemos una prima mínima, es decir, no hay un rango establecido que sea fijo por lo que el pago está directamente relacionado a lo que el conductor recorra con su auto: si recorres cero kilómetros, pagas cero pesos y siempre estás asegurado. Por otro lado, nuestra tecnología no es invasiva, sino que el usuario a través de su teléfono móvil envía fotos de su odómetro (el “cuentakilómetros”) cada mes y con base en ello se tarifica el seguro”.

El avance digital, potenciado por la pandemia, ha provocado que la forma y estilo de vida se hayan modificado. Se han establecido diferentes formas de trabajar, de trasladarse. La forma en que las personas invierten tiempo y dinero no es igual. Estos avances están siendo un antes y un después respecto a la forma tradicional, pero, así como los conductores no son los mismos, las empresas aseguradoras tampoco.

