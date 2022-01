La receta secreta de los cortes de carne

El día mundial del chef se celebra en el mes de octubre en todo el mundo; sin embargo, en México lo hacemos el 26 de enero gracias a que la UNESCO en el 2010 declaró esa fecha como la celebración del chef mexicano y es que, ¿Cómo no celebrar a una de las cocinas más importantes y ricas del mundo con su día propio?

Nuestra gastronomía tiene diferentes sazones y sabores dependiendo de la región en la que te encuentres, lo que no se puede negar es que todas son deliciosas.

Si hay algo que se usa de manera regular en los platillos típicos de México es la carne. Desde los tacos hasta un rico mole con pollo, todos disfrutamos de una buena pieza de proteína cárnica que acompaña muy bien a nuestros platos.

En fechas recientes se han puesto de moda algunas formas peculiares para cocinar la proteína cárnica que llevan los platillos, desde la famosa “Sous vide” o cocina al vacío, hasta los delicios ahumados que pueden tardar horas preparándose.

Algunos portales como Ethicameat y la nutrióloga Franziska Spritzler en su artículo “What Is the Healthiest Way to Cook Meat?” se han dado a la tarea de investigar cuáles son las mejores formas de cocción para que nuestros alimentos con proteína cárnica no pierdan sus propiedades debido a que son buenas fuentes de vitaminas como la B6 que ayuda al desarrollo cerebral y refuerza el sistema inmunitario, y B12 que nos ayuda a mantener la salud de nuestras neuronas.

Además de otros minerales y complejos que nos ayudan a tener un buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Debemos tomar en cuenta un factor importante a la hora de cocinar carne, el cómo y cuánto tiempo se cocine influye bastante en mantener o reducir su capacidad antioxidante, y esto puede generar una pérdida de sus nutrientes y beneficios que nos da consumir esta proteína.

Aquí te contamos cuales son los mejores métodos de cocción más utilizados por los chefs para que disfrutes de mejor manera tu proteína cárnica.

Asado y horneado: La ventaja de este método radica en que se reduce la perdida de vitamina C y el sellado ayuda a encapsular las vitaminas y minerales de la carne.

A la plancha o salteado: El beneficio de usar esta técnica es que se promueve la retención de nutrientes y es menos probable que el colesterol bueno de la carne se oxide.

Cocción lenta: Cocinar la carne por largo tiempo permitirá disminuir al máximo el riesgo de oxidación de sus proteínas, además de que obtendrás una carne extremadamente suave y deliciosa

Fritura: Los beneficios de la carne frita además de una textura crujiente es una excelente retención de vitaminas y minerales, con lo cual podríamos considerarla como una buena opción, siempre y cuando se utilice de manera moderada para evitar el exceso de ingesta de grasas.

Cabe recalcar que, además de las vitaminas y minerales que la carne nos puede portar, es necesario complementar nuestros platillos con algunos de los alimentos sugeridos en el plato del buen comer, y siempre es importante llevar una dieta balanceada para mantener un óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo.

Estas recomendaciones nos ofrecen una variedad de opciones para preparar nuestros platillos favoritos.

Celebra este día del chef mexicano consumiendo un rico mole de olla o una exquisita carne asada, recuerda elegir bien el método de la cocción de tu platillo para que puedas obtener los mejores beneficios de tu proteína cárnica.

