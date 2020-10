Kavak, la tercera startup mexicana en alcanzar el rango “unicornio”.

Kavak, la compañía de venta online de autos seminuevos anunció que se convirtió en “la primera empresa mexicana en alcanzar el estatus de unicornio”. Según un comunicado, esto significa que valen más de 1 mil 150 millones de dólares, con lo que se sumaría a Softtek y a KIO Networks como el nuevo unicornio nacido en México.

Aunque Clip estuvo muy cerca, fue Kavak la siguiente startup norteamericana en conseguir el rango unicornio. En el portafolio de Innovation Fund de Softbank, pudieron entrar Konfío y Alphacredit. De haber sucedido, cualquiera de esas dos se hubieran catapultado a unicornio.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido, sabemos que esto es un hito importante para nosotros y para el ecosistema de emprendimiento. Pero también sabemos que nuestra historia apenas comienza y tenemos mucho que construir y muchos clientes que satisfacer todavía. No vamos a parar hasta transformar la industria automotriz en el mundo”, afirmó Carlos García Ottati, director ejecutivo de Kavak en el comunicado.

La nueva ronda de inversión recibida por Kavak en septiembre, cuyo monto no quiso revelar, es su tercer levantamiento de capital. Después de los 4 millones de dólares que recibió de Mountain Nazca. JD Powers and Associates y Tresalia Capital en 2016 y 2017 y de la inversión del fondo para América Latina Softbank en 2019. Cuyo monto no fue revelado, pero se estima en más de 50 millones de dólares.

Kavak es una compañía de compraventa de autos seminuevos por internet. Fundada en 2016 por Carlos García Ottati, Roger Laughlin y Loreanne García, también se ha convertido en una de las primeras startups en internacionalizarse. Esto luego de llegar a Argentina con la ayuda de Checkars y una inversión de 10 millones de dólares.

García asentó en el comunicado que los recursos obtenidos en la más reciente ronda serán usados en la expansión de su modelo de negocio en América Latina, por lo que anunció que después de argentina, su próximo mercado será Brasil, que es el mercado de autos seminuevos más grande de la región.

