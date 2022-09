HEINEKEN Green Challenge amplía su convocatoria al 30 de septiembre

Con el objetivo de brindar la oportunidad a que más emprendedores puedan postular sus proyectos para contribuir a la eficiencia energética del país, HEINEKEN México e INCmty, extienden hasta el 30 de septiembre la convocatoria de su plataforma de emprendimiento en el marco del festival más grande de América Latina en su tipo: HEINEKEN Green Challenge.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la eficiencia energética es la forma de administrar y restringir el crecimiento del consumo de energía a través del uso eficiente; es decir, lograr realizar más servicios por la misma o menor cantidad de energía.

Por ello, el HEINEKEN Green Challenge busca a las y los mexicanos emprendedores con ideas innovadoras, prototipos, modelos de negocio o startups relacionados con la eficiencia energética en alguna de las siete verticales del reto: Movilidad / transporte y logística, eficiencia energética en la edificación, eficiencia energética en labores agrícolas, manejo sostenible de la energía en la industria, eficiencia urbana-ciudades inteligentes, eficiencia energética en tu vida diaria y eficiencia en el procesamiento de información.

Las y los emprendedores pueden inscribirse en la página web https://heineken.incmty.com desde el 20 de junio y con extensión de convocatoria hasta el 30 de septiembre.

Margarita Esperón, ganadora de la edición 2021 con el proyecto Ambient, afirma que “HEINEKEN Green Challenge se ha convertido en una importante plataforma para impulsar a emprendedores desde cualquier región del país. Poder participar de manera virtual me abrió la puerta a una posibilidad que en años anteriores no existía, así que invito a todos quienes tengan un proyecto en eficiencia energética a inscribir sus proyectos. La experiencia que vivirán a nivel personal y profesional vale la pena por completo, sin mencionar que podrán impulsar sus negocios y emprendimientos de la mano de expertos en el tema”.

El Pitch Final de HEINEKEN Green Challenge 2022 se llevará a cabo en el marco del festival de emprendimiento INCmty del 15 al 17 de noviembre ante la presencia del speaker Simon Mainwaring, fundador y CEO de We First, una consultora estratégica galardonada que acelera el crecimiento y el impacto de las principales marcas impulsadas por un propósito de la actualidad.

Mainwaring es experto destacado y miembro del jurado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Festival Cannes Lions 2021. El primer libro de Simon, We First, fue un éxito de ventas del New York Times y nombrado Mejor libro de marketing del año por estrategia + negocios.

Más sobre el HEINEKEN Green Challenge 2022

Los mejores 21 proyectos del HEINEKEN Green Challenge 2022 serán acreedores a un programa de aceleración de 12 semanas y acceso a la competencia INC Accelerator 2023 mientras que los mejores 10 proyectos tendrán premios monetarios: 1er lugar: $500,000 MXN, 2do lugar: $200,000 MXN, 3er lugar: $100,000 MXN y 4to al 10mo lugar: $50,000 MXN.

Durante cinco años el HEINEKEN Green Challenge ha sido anfitrión de mentes creativas y proyectos originales que enfrentan los problemas socioambientales. La primera edición se enfocó en emisiones de carbono, la edición 2019 en el agua, la 2020 en economía circular y la 2021 en agricultura sustentable.

En conjunto en las cuatro ediciones anteriores se han tenido 3,231 iniciativas participantes que representan a 9,905 emprendedores y emprendedoras mexicanos, así como 1,137 universidades involucradas.

