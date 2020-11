Hackers descubren vulnerabilidad en Windows 10, millones peligran.

El Project Zero de Google descubrió un Malware que afecta a las versiones más recientes de Windows 10. Y no sólo eso, ya que también repercute en programas de Microsoft de versiones anteriores como el Windows 7. Velozmente el equipo notificó de esto a la empresa quienes informarán a la brevedad posible su método de defensa.

Cabe destacar que hay muchos hackers “éticos” que se dedican a filtrarse en los sistemas de seguridad de varias empresas. Yendo desde universidades hasta bancos, pero no buscan hurtar la información. Sino que quieren notificarle los fallos a las empresas para, después, buscar un empleo en dicha firma.

Los hackers pudieron adentrarse en la información sensible de una computadora e incluso, manejarla a voluntad desde la distancia. Debido a ese error tan comprometedor fue que el equipo de hackers éticos se pusieron en contacto con Windows. Sobre ello, dicho fallo existe dentro del programa fue rastreada con la identificación CVE-2020-17087. Entonces dentro de Microsoft tienen cierta tranquilidad debido a que.

Para explotar este malware se necesita otra vulnerabilidad identificada como CVE-2020-15999. Este último error ya fue corregido anteriormente, entonces no deberían tener acceso. No obstante, no han emitido ningún comunicado al respecto.

