Hacienda y el SAT planean próxima reforma fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comienzan a planear la próxima reforma fiscal que podría empezar a tomar forma después de las elecciones de junio.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que ya se trabaja en ver cómo implementar una reforma fiscal sin subir o crear impuestos, esto ante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar una reforma fiscal.

“El presidente no ha dado instrucciones de ir preparando una reforma fiscal, reforma que no no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con incrementos de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa”, dijo Buenrostro.

En suma, se buscará facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, tanto de personas físicas como morales, con atención en las pequeñas y medianas empresas.

SHCP, la encargada de definir la política tributaria

Por otro lado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aclaró que esta dependencia es la encargada de definir la política tributaria y, para ello, se consulta al órgano recaudador para hacer propuestas que modifiquen el sistema fiscal.

Desde el Paquete Económico del 2019, la administración actual señaló que se prepararía una reforma fiscal hacia la mitad del sexenio, la cual tendría como ejes rectores la progresividad y la simplificación de las obligaciones fiscales.

En tal sentido, las autoridades hacendarias destacaron en meses pasados el trabajo realizado por el SAT para combatir la evasión fiscal e inclusive señalaron que el año pasado la recaudación fiscal no cayó de manera drástica gracias a sus acciones.

En este momento el gobierno abrió la puerta para hacer una nueva reforma fiscal. La última se realizó en el 2013 y entró en vigor en 2014.

A este tenor, hace dos semanas en la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, cuyo objetivo es analizar y hacer estudios sobre temas importantes, analizar los gastos fiscales, entre otros rubros, así como dejar propuestas para una reforma fiscal.

