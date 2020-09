Filtran el código de Windows XP. La seguridad de millones peligra.

El código completo del sistema operativo Windows XP fue subido a la red social 4chan. Algo que pone el riesgo la seguridad informática de empresas, gobiernos e incluso instituciones bancarias. Cabe destacar que a finales del año pasado PEMEX fue víctima de un hackeo masivo con un escenario similar.

La filtración está dentro de un paquete con 43 Gigabytes de información. Dentro, hay archivos conspiranoicos que involucran a Bill Gates tales como “Bill Gates and the Population Control Grid”. ”Bill Gates’ Plan to Vaccinate the World” y “How Bill Gates Monopolized Global Health” además de un documental sobre Linux, mucha música y muchas fotografías.

Te puede interesar:

No pagaremos rescate millonario por hackeo a Pemex: Rocío Nahle

Bill Gates renuncia a Microsoft y se dedicará a la filantropía

Filtran el código de Windows XP. La seguridad de millones peligra.

El torrent contenía archivos de MS DOS 3.30, Windows 2000, Windows Embedded 7 y Windows NT 4 entre otros. Bleeping Computer no tiene forma de confirmar si se trata del código de fuente genuino, pero The Verge asegura que si lo es. De serlo, la seguridad de miles peligra ya que Vladimir Putin, por ejemplo, declaró aún utilizar dicho sistema operativo.

Y como él, NetMarketShare asegura que hay una aproximado de 25 millones y medio de usuarios que también lo utilizan hoy. Según The Verge, esta filtración no representa una amenaza, pero existe la posibilidad de que, a partir del código, se encuentren vulnerabilidades en la defensa. Con ello, podrían infiltrarse en ordenadores, metros y cajeros automáticos, así como ordenadores personales u otros.

No sabemos a dónde terminará todo esto, pero parece que solo es el inicio de muchas cosas por venir.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.