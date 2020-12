Expo Oild and Gas México se realizará el próximo año en Tabasco

Expo Oil and Gas México se realizará en Tabasco el próximo año, esto tras su cancelación por la pandemia por Covid-19

Ciudad de México.- Después de haber tenido que posponer la realización de la segunda edición de la Expo Oil and Gas México 2020, prospectada en marzo del presente año y pospuesta a causa de la presencia y expansión del virus Covid-19, finalmente Oil and Gas Alliance anuncia las nuevas fechas.

La Expo Oil and Gas México se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto de 2021, en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 en Villahermosa, Tabasco.

El formato de la segunda edición se mantiene con el objetivo de acercar a toda la cadena de valor en los principales proyectos de energía, a través de las mesas de negocios, lo cual significa que a este magno evento las empresas llegarán con una agenda de citas programas para ser atendidas por las operadoras que se encuentran activas en el sector, sin embargo, durante estos 9 meses, la agrupación de desarrollo de nuevos negocios ha desarrollado una metodología propia, llamada “Play Action”.

Del 24 al 26 de agosto en Villahermosa, Tabasco

Esta consiste en acelerar el desarrollo de proveedores bajo una evaluación para la integración de proveedores en la industria y sectores transversales, determinando el nivel de cumplimiento de éstos, es decir, que sean validados, con la finalidad de fortalecer a las cadenas productivas que se enfrentan a ofrecer sus servicios a los diferentes operadores que se encuentran en México, aumentando el nivel competitivo de las empresas proveedoras en un mediano plazo, lo cual logrará con éxito colocar a los proveedores, ya que aumentarán el nivel de estas empresas, dando como resultado que puedan formar parte del proceso licitatorio de empresas con proyectos en desarrollo.

A través de este evento busca contribuir en la consolidación de México como una potencia petrolera al potencializar a las cadenas productivas nacionales que hoy generan empleos para las familias mexicanas.

Las mesas de negocios interconectarán a toda la cadena productiva para el desarrollo de oportunidades, en donde los temas centrales son:

1. Refinería en Dos Bocas, Paraíso

2. 20 campos petroleros proyectados por el gobierno federal

3. Planes y programas de operadoras participantes en las rondas y subastas de las licitaciones anteriores

4. Fortalecimiento y nuevos negocios de Pemex y CFE como un ente preponderante en el sector energético

5. Desarrollo de negocios en transporte y almacenamiento, gas, energías alternativas y medio ambiente

6. Proyectos de aguas profundas y aguas someras

7. Temas técnicos y especializados de los sub sectores de México y el mundo

Éstas se llevarán a cabo en conjunto con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en donde operadoras como Petrolera Cárdenas Mora, Enerflex, Perseus, Diavaz, Grupo Diarqco, Jaguar Exploración y Producción, Nuvoil, Protexa, Repsol, entre otras, atenderán a la cadena productiva nacional, con la finalidad de adquirir soluciones y servicios especializados para cumplir con sus planes y programas.

En el piso de exposición contaremos con la presencia de empresas nacionales e internacionales como Sumimsa, Coyma de Tabasco, Gema, ILog, China Chamber of Commerce and Technology Mexico, Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, Kas Oil, Puesryos y Marina Mercante, Fluxus, Flexsteel, Energlobal, Imporfil, Turbomáquinas, OFM, Siete Energy, Academia de ingeniería México, Prowork, Labware, Clúster Petrolero de Tabasco, EAGE, CMX 360, Figgo, Globe, Swagelok México, Instituto Mexicano del Petróleo, ULET, VenCom and Global, Generac, entre otras, lo cual favorece al desarrollo de nuevos negocios.

Además, líderes de la industria compartirán sus experiencias y conocimiento, debatiendo sobre la situación actual del sector energético en México. Especialistas interesados en compartir su trayectoria para impulsar al sector, el cual es el más importante de nuestro país:

• Mtro. Alberto de la Fuente, presidente de Shell México

• Ing. Caio Zapata Mateos, director General de Enestas Natural Gas

• Diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados

• Dr. Luis Germán Ochoa González, director de Desarrollo Portuario de la Dirección General de Puertos de México

• Ing. José Antonio Escalera

• Ing. Víctor Hugo Pérez Olave, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos

• Dr. Sergio Medina González, presidente del Clúster para el Desarrollo de Jalisco

• Ing. José Abelardo Sánchez Araiza, director General de Tanis Technology & Services Mexico

• Ing. Luis Velázquez, director general de Enervel

• Ing. Ricardo García, director de Desarrollo de Campo de Grupo Diarqco

• Lic. Abril Moreno, CEO de Perceptia 21

• Ing. Alfredo García Mondragón, director general de Siete Energy

• Lic. Luis Prats Maza, director comercial del directorio de la industria Energética Mexicana

• L.A.E. Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional

• Dra. Fabiola Polo, presidenta de Grupo Corsec

• Mtro. Erick Sánchez, director Asociado de Desarrollo de Negocios de IHS Markit

• Mtro. Héctor Sánchez, consejero independiente del Consejo de Administración de CFE

• Ing. José Friedrich García Mallitz, encargado de despacho de la SEDEC Tabasco

• Ing. Felipe Rodríguez Gómez, jefe de la Unidad de Gestión Industrial de ASEA

• Ing. Juan de Dios Novo, director de operaciones de Roma Energy

• Ing. Marco A. Osorio Bonilla, director general del IMP

• Ing. Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México

• Lic. Daniel Gutiérrez, presidente del Clúster Energético de Baja California

• Mtro. Arturo Carranza, analista del sector energético de CFE

• Lic. Sergio Charles González, director de Relaciones Estratégicas e Institucionales de Protexa

• Ing. Gonzalo Hernández Pérez, director general de API Campeche

• Ing. César Humberto Cadena, gerente general del Clúster Energético de Nuevo León

• Entre otros

Este evento es para aquellos que deseen encontrar nuevas oportunidades de inversión o fortalecer su presencia en la zona sur del país, además coadyuvará a la generación de empleos para la población, desde oficios para personas de limpieza, hasta cargos de mayor grado de dificultad y especialidad como son ingenieros petroleros, arquitectos, licenciados, médicos, entre muchos otros que se requieren tanto en el trabajo de campo como para laborar en oficinas.

La Expo Oil and Gas México tiene un programa anual de desarrollo de negocios para los miembros y aliados estratégicos de Oil and Gas Alliance, ofreciendo seguimiento a las actividades de negocios que se cierran en cada edición.

Tal como lo mencionó el gobernador Adán Augusto López Hernández en la inauguración de nuestra primera edición, “Tabasco está encaminado a ser la sede petrolera del país, la capital energética de México”, ya que el estado es un referente en materia energética a nivel internacional, por esta razón seguirá siendo sede de nuestro evento de talla global.

Oil and Gas Alliance hace un llamado a Tabasco, al sur, sureste del país y a todos los del sector energético a ser partícipes en el fortalecimiento de la soberanía energética de México.

La agrupación de desarrollo de nuevos negocios tiene el firme compromiso de mantener la vinculación entre empresas, gobierno e instituciones educativas y de investigación, para potenciar las oportunidades de negocios en beneficio del sector mexicano y del estado de Tabasco.

A través de este evento busca contribuir en la consolidación de México como una potencia petrolera al potencializar a las cadenas productivas nacionales que hoy generan empleos para las familias mexicanas y vincularlas con las empresas internacionales a través de las mejores prácticas petroleras, bajo el componente anti corrupción que es parte del nuevo contexto impulsado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Oil and Gas Alliance ofrece una disculpa por los inconvenientes, recordando que para la agrupación, la salud de los ponentes, visitantes, expositores, empleados, proveedores e invitados es la principal prioridad, mencionando que es gratificante el apoyo y la confianza que han recibido de todos los involucrados en la realización de este magno evento.

Los detalles del evento como agenda, speakers, expositores, actividades en el marco de la Expo Oil and Gas México, hoteles sede y accesos se pueden consultar a través del sitio web oficial del evento www.expoilandgasmx.com.

