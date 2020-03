Crecimiento mundial a la baja por coronavirus: FMI

Crecimiento mundial a la baja por coronavirus. Es el anuncio que dio el Fomento Monetario Internacional (FMI), en voz de su directora.

Kristalina Georgieva, indicó que el coronavirus ya se puede identificar como un problema global, por lo que es necesario un “mecanismo de respuesta coordinada”.

Por lo que el crecimiento económico mundial, estará cayendo al 2.9 por ciento o menos.

El pronóstico que se había contemplado, era de un 3.3 por ciento, porcentaje que no se logrará de acuerdo a los analistas.

“Shock es algo inusual, ya que afecta tanto a la oferta como a la demanda” a nivel global.

Por lo que ya no solo es una amenaza a la salud mundial, sino también una “seria amenaza” a las economías mundiales.

Kristalina Georgieva, destacó que en la actualidad hay una elevada incertidumbre a causa del coronavirus.

A la vez, informó sobre el financiamiento que el fondo pone a disposición de países de bajo ingreso, a causa del coronavirus.

“El FMI está poniendo a disposición alrededor de $ 50 mil millones a través de sus facilidades de financiamiento de emergencia de rápido desembolso para países de bajos ingresos”.

Así como para mercados emergentes que potencialmente podrían buscar apoyo.

“De estos, $ 10 mil millones están disponibles a cero interés para los miembros más pobres a través de la Línea de Crédito Rápido”.

Y dijo, “el FMI está listo para brindar apoyo financiero según sea necesario para combatir el #coronavirus, incluyendo 50 mil millones a través de sus instalaciones de emergencia”.

