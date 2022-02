Consejos para invertir en criptomonedas como Shiba Inu Coin

Invertir en las divisas digitales que no se rigen por gobierno o entidad bancaria alguna es una nueva forma de hacer negocios. La popularidad de este tipo de operaciones ha hecho que día a día surjan nuevos tipos de criptomonedas y ahora están siendo muy cotizadas las del estilo Shiba Inu (SHIB), que está clasificada como la undécima mayor criptodivisa actual.

Aunque Bitcoin (BTC) es todavía la criptomoneda más popular en el mercado, en los últimos meses proyectos como comprar shiba inu coin comenzaron a llamar la atención de los inversores institucionales.

El logo de esta divisa es un perro de la raza japonesa Shiba Inu, parecido al de otra divisa virtual -dogecoin- y que es fácilmente reconocible como un popular meme utilizado en redes sociales.

La criptomoneda fue creada por una persona anónima, o un grupo de ellas, de nombre de Ryoshi y con la promesa de ser un “token meme descentralizado que se convirtió en un ecosistema vibrante”.

3 consejos para invertir

Incursionar en el mundo de las criptodivisas es algo novedoso para muchas personas que se han interesado al conocer las noticias que a diario dan sobre el Bitcoin, por solo citar un ejemplo. Ahora surge Shiba Inu y es importante conocer algunos consejos para invertir en este tipo de criptomonedas.

1.- Formarse en la materia

Uno de los principios que debemos tener en claro al navegar en el mundo de las monedas como Shiba Inu o Dogecoin es empaparse de toda la información referente a su operatividad, así como estado en el mercado actual y posibilidad de ganancia.

Leer y estudiar es básico y primordial. No basta con descargar una aplicación, aunque muchos son los que piensan que solo por esto ya han ganado dinero, este es un error. Si una persona no se forma y adquiere conocimiento puede que gane dinero de forma rápida, pero no tiene garantizado un futuro exitoso a largo plazo.

2.- Elegir un proyecto

Detrás de las criptomonedas hay una gran cantidad proyectos. Un consejo importante es investigar y elegir uno, luego de conocer el valor que aporta y quién es el creador.

De lo contrario, se puede encontrar con una gran inestabilidad que haga al inversor perder mucho, incluso tan solo a un mes de haber comenzado en este negocio.

3.- Registrar su cuenta

Una vez seguro de querer invertir en monedas como Shiba Inu, el interesado deberá abrir una cuenta para lo cual se debe completar el registro y validar todos los datos personales.

Posteriormente, es necesario realizar un depósito mínimo, cuyo valor dependerá de la plataforma. Busca la Shiba Inu Coin y haz clic en comprar. Acto seguido, se confirma el pedido y se guarda la compra en una billetera criptográfica.

¿Cuál es la situación actual de esta criptomoneda?

En BrokerChooser, una web de comparación de traders, aseguran que “hay otros miles de tokens que han disfrutado de mayores aumentos en popularidad y precio que Bitcoin en los últimos 12 meses“.

La compañía, que posee reseñas de brokers en 227 países, comparó el interés en esta moneda –con los datos de búsquedas de Google y el precio entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021- de las 50 criptomonedas más grandes de la actualidad.

“Considerada como una criptomoneda alegre y divertida, que se había creado para burlarse del mundo emergente de las criptomonedas, Dogecoin terminó construyendo su propia comunidad y despegando de una manera enorme, particularmente después de que (el emprendedor y magnate sudafricano) Elon Musk la mencionara con frecuencia en las redes sociales”, apuntaron los expertos de BrokerChooser.

