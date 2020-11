Banca digital se cae en México durante el Buen Fin.

En vista de que muchos usuarios consultaron el estado de su cuenta mediante la aplicación móvil de su banco. La tarde del viernes, la mayor parte de la banca digital en México colapsó a raíz del Buen Fin. Según el sitio DownDetector, BBVA, Citibanamex, Santander, Banorte y Spei presentaron fallas en su servicio durante horas.

Te puede interesar:

Arranca el Buen Fin en Veracruz; esperan derrama de 900 mdp

Cuentas de BBVA tendrán un CVV distinto cada 5 minutos

Banca digital se cae en México durante el Buen Fin.

Por varias horas del viernes, las aplicaciones móviles de los bancos en México (Salvo HSBC, Scotiabank, Banco Azteca y American Express). Fueron incapaces de brindar el servicio, en especial BBVA. Ya que fallaron tanto sus inicios de sesión (que representó el 49% de las fallas), como su aplicación en general (45% de los errores) e incluso su sitio web (4%).

El segundo grueso de errores tuvo como origen Citibanamex donde el 91% de sus clientes no pudo iniciar sesión. Mientras que un 8% fue incapaz de entrar al sitio web. No hay un dato estimado de en cuántas pérdidas se tradujo este error. Ya que seguro fueron centenares de miles de compras en línea y presenciales que no pudieron ser concretadas.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) estima que el 30% de las ventas durante el Buen Fin serán mediante el comercio electrónico. Por lo que ésta forma de pago está ganando mayor importancia entre los usuarios, ya que al menos 7 de cada 10 compradores online está pensando comprar algún producto o servicio.

Por no decir que la AMVO destacó que el 41% de los interesados piensa elegir únicamente el canal online. Mientras que el 53% visitan tanto los sitios web, la app de la tienda.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.