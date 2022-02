Alza de productos persiste debido a recesión, experta invita a ahorrar

Pese al aparente repunte de la economía debido a la reactivación de actividades, la Dra. María Esther Fragoso Terán, directora de la facultad de Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruzana (UV) de esta región, alertó a la población a no confiarse, evitar gastos innecesarios e incluso, ahorrar en la medida de lo posible, pues la recesión en algunos sectores podría causar desabasto y alzas en los costos de algunos productos.

En este sentido, indicó que estos aumentos ya se están presentando en los mercados locales y van del 50 y hasta el 100%, en especial, en insumos como: el tomate, cebolla y otros de primera necesidad, debido a la nula producción en el campo, lo cual, conlleva a importarlos y, por ende, a encarecerlos.

De la misma manera, la también académica señaló que, en temas de exportación, de la balanza comercial, varios productos van al alza, ejemplo de ello son los frutos como el aguacate, el tequila, solamente por mencionar.

“La parte de las estadísticas nos están diciendo, sobre todo, en el sector Agropecuario, que hay una recesión en la producción de granos, por ejemplo, entonces, el tener esta situación y un desabastecimiento, hace que se importen, sube el dólar y se encarecen los productos, por ello, hay que tomar precauciones y reactivar un poquito la parte del ahorro”, dijo en entrevista.

También te puede interesar:

La experta consideró que podría existir un repunte en los costos de productos a finales de este 2022, pues, de no invertirse en el campo y en la producción primaria, esta problemática seguirá sumando e impactando negativamente al sistema de producción industrial, ya que, al momento de hablar del desarrollo de la cadena de valor, no se cuentan con productos y el país se verá en la necesidad de seguir importando al no haber producción nacional.

Por su parte, la experta mencionó que, para contribuir al crecimiento económico nacional se deberá consumir preferentemente en el mercado local, al recordar que son las microempresas formales e informales las que representan más del 90% de todas las empresas y, en promedio, el 70% del empleo total y el 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Tratar de que los nacionales invirtamos en esos negocios locales que nos puedan dar los servicios, para que el dinero se quede aquí, en nuestro país, porque muchas veces se va al exterior (…) Sí vale la pena que nosotros como ciudadanía volteemos a ver a esos comerciantes, a esos locales”, concluyó la directora.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen