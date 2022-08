Alerta fiscalista Miguel Ángel Pliego, sobre “La tormenta financiera que se avecina en México”

México se encuentra al borde de una tormenta financiera sin precedente en la historia, algo que los mexicanos en su mayoría aún no alcanzan a observar y que muy pronto podría causar estragos en el sistema económico nacional; señaló Miguel Ángel Pliego Rivera experto fiscalista.

Indicó que “Prácticamente todos los mexicanos estamos al tanto de las noticias, esto gracias a la tecnología, a través de los teléfonos celulares u otro sistema tecnológico; la población se entera de parte de lo que ocurre, pero no de los problemas medulares que nos ponen en riesgo”.

Y alertó: “pero no todos podamos ver lo que está a punto de sucedernos, si no es que ya lo estamos padeciendo, nos enteramos de que la inflación sigue sin detenerse, los cálculos moderados son de un 10% al finalizar el año, por otra parte, nos enteramos que el jueves 11 de agosto del 2022, el Banco de México (Banxico) decidió volver a incrementar la tasa de referencia, esto como un paliativo para controlar la inflación, la formula es la siguiente, si la tasa de referencia sube, el costo del crédito sube y en teoría la gente dejará de consumir o lo hará de menor manera; sin embargo, el problema no es dejar de consumir en este momento, el verdadero problema está en los créditos que ya tenemos vigentes como tarjetas de crédito, financiamientos de vehículos, de casas habitación, así entonces, el sistema financiero ya esta viendo como poder incrementar el costo de los intereses”.

Pidió recordar que esto sucedió en 1995 y muchas personas no pudieron pagar sus viviendas, tarjetas de crédito y vehículos financiados.

Por otra parte, el crecimiento económico del país sigue prácticamente estancado -reiteró Pliego-, esto genera que no se creen empleos y que la población que requiere de un empleo no tenga esperanzas de conseguirlo, de manera conjunta el nulo crecimiento económico afecta la recaudación fiscal, lo cual lleva a que el Gobierno no tenga los suficientes recursos para manejar el país y tenga que recurrir a practicas desesperadas.

Alertó que “se estima que este año 2022 el déficit en las finanzas públicas será del orden del 4%, eso equivale a unos 300 mil millones de pesos que el gobierno gastará en exceso a la recaudación que tendrá este año, estando el país más endeudado y sin crecimiento económico, tendremos como resultado que nuestra moneda se tambalee y que siga perdiendo poder adquisitivo, lo cual aunado a la inflación será un duro golpe para los mexicanos, pero sobre todo a la clase más desfavorecida, con lo cual queda claro que el lema de ‘primero los pobres’, no será ,al menos en este 2022”.

Comentó que otro punto grave, es la desconfianza que las calificadoras le tienen a Pemex, si continúan bajando la calificación a nuestra paraestatal, los inversores que metieron dinero para financiarla se irán y de la nada Pemex tendrá que pagarles sus bonos, el resultado catastrófico si se hace efectiva esta amenaza.

Mencionó que el gobierno es el motor de la economía en cualquier país del mundo, esto derivado del gasto público que ejerce y que beneficia a miles de empresarios, pero algo no está sucediendo en México, hay un subejercicio del gasto sumamente importante y la mayor parte del mismo se esta canalizando a 3 proyectos específicos, los cuales si bien es cierto están dando empleo, no son suficientes para las necesidades de la población.

Por eso aún con el el beneficio de la duda que le den los ciudadanos a esos proyectos, los cuales es claro que no rendirán frutos en el corto plazo que es cuando más lo necesitamos; así entonces, con estas variables en el ambiente, tenemos los elementos para una tormenta financiera y fiscal, como las vividas en 1995 y 1987, años en que la economía del país colapsó.

Advirtió que lejos de buscar asustar a ciudadanos y empresarios con esta información financiera, se trata de alertarlos para que estén preparados “tal cual si nos amenazará un huracán, hay que cuidar el equilibrio entre los ingresos y los gastos, limitar el uso de sus tarjetas de crédito y utilizarlas en situaciones que verdaderamente sean importantes.

Sacar de sus gastos aquellos que sean superfluos o no esenciales, así como cuidar la fuente de empleo y sobre todo cuidar el patrimonio familiar, estas son las recomendaciones ante esta tormenta que está a la vista”. Puntualizó el experto en temas Fiscales Miguel Ángel Pliego en Rivera.

