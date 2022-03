¿Necesitas un crédito rápido para tu negocio? Te presentamos YoFio 

En nuestro país, existen más de 4 millones de micros, pequeñas y medianas empresas. No cabe duda de que las llamadas MIPYMES son la columna vertebral de México, pues son responsables por el 52% del PIB.

Si tú eres uno de estos emprendedores, ¡siéntete orgulloso!, pues 7 de cada 10 empleos en México son generados por alguien como tú (de acuerdo con información brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social el año pasado).

El camino del emprendimiento

Se calcula que de cada 100 empresas nuevas que se abren en México, alrededor de 65 desaparecen antes de cumplir los primeros dos años. Esto se debe, principalmente, a la mala administración de la empresa.

Y es que no todo es color de rosa. La realidad es que poner un negocio y mantenerlo requiere de mucho esfuerzo, dedicación y, desde luego, capital. Y sobre este último punto, no solo nos referimos a capital para la primera inversión. Se requiere de liquidez para cubrir los gastos del día a día, como nómina, inventario, maquinaria, segunda sucursal, deudas, publicidad, etc. Y es aquí cuando se necesita dinero rápido.

Créditos al rescate

No es ningún secreto que solicitar un préstamo o crédito al banco no es tarea sencilla. Además de todo el papeleo y el proceso lento, muchos bancos niegan créditos a microempresas y en ocasiones ni siquieran informan por qué.

Es por esto que desde hace ya algunos años, las fintechs han llegado a rescatar a los dueños de pequeños negocios. Y hoy, te queremos hablar de YoFio, la mejor app para préstamos de dinero para tu tiendita.

¿Qué es YoFio?

YoFio es una empresa mexicana que desarrolló una aplicación tecnológica que brinda microcréditos a los dueños de esos negocios que informalmente se conocen como “tienditas de la esquina”. En pocas palabras, es una app que te fía de manera rápida y sencilla. No importa el giro de tu negocio, puedes pedir un préstamo para abarrotes, carnicería, farmacia, ferretería, pollería, tlapalería, tortillería o tienda de ropa.

Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página web de YoFio y simular tu crédito, indicando cuánto dinero necesitas y en qué plazo de pagos. Ahí te indicarán el interés semanal y el pago mínimo semanal.

Para afiliarte como tiendita solo necesitas:

Tener 23 años o más

Descargar la app

INE

Curp

Código postal

Documentos legales de tu tienda

Beneficios de YoFio

35% de los intereses generados de tus clientes

Sin comisiones por apertura

Desembolso de tu crédito en menos de 72 horas

Liquidas tu crédito antes del plazo que seleccionaste

Pagas tu crédito con transferencias SPEI

Usas tu crédito para hacer compras donde quieras

Puedes usarlo también para reinvertir en tu negocio

Solicita un crédito desde $5,000 hasta $200,000

Obtén tu línea de crédito en menos de 24 horas

Solicita la ampliación del préstamo desde la app

Dispón de tu dinero a través de la aplicación

Haz los pagos fácilmente en la app

¿Eres de los que llamaron loco por emprender y aun así lo logró? Pues ahora toca mantener a flote tu negocio. Anímate a pedir fiado para tu tiendita y haz crecer tu negocio con YoFio, la mejor app para pedir préstamos rápido para pequeñas empresas como la tuya.

