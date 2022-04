Clima en Veracruz: sigue el ambiente caluroso en gran parte de la entidad

De acuerdo con el reporte climatológico del CEPM de Veracruz, se prevé una ligera disminución en la intensidad del calor en la entidad durante las próximas 24 horas, con posibilidad de lluvia en la región montañosa central, sin embargo, las condiciones de surada se mantendrán, sobre todo en la parte sur de estado.

Para la zona norte de Veracruz se espera un ambiente despejado con nubosidad ligera, con probabilidad de nieblas matutinas. Las temperaturas podrían ir desde los 40 °C hasta mínimos de 19 ° o menos en las zonas de montaña.

En la región montañosa central se espera un cielo nublado con probabilidad de tormentas y algunas lluvias en las primeras horas de la noche, se espera un ambiente fresco con temperaturas máximas de 33° C y mínimas de 16° C, aunque se espera que sean menores en el valle de Perote.

La parte costera y centro de la entidad contarán con cielos despejados, con una disminución del ambiente caluroso durante la noche y madrugada. Las temperaturas para esta región alcanzarán los 38° C en la llanura y 34° C en la parte de costa, hasta mínimas de 20° C.

En la zona sur de Veracruz se espera un día despejado con un poco de nubes durante el día y la noche, aunque con la permanencia de un ambiente caluroso que se espera refresque durante la noche o madrugada. Se prevén temperaturas máximas de 41° C y mínimas de hasta 20° C.

