Hace unos días, Eugenio Derbez rompió el silencio sobre la situación que vivió la familia del fallecido Sammy Pérez tras su hospitalización, señalando a Zuleika Garza, novia del actor, por “abandonarlo” cuando más la necesitaba.

Ahora, la prometida del comediante reapareció ante los medios para defender su nombre y desestimar las declaraciones que dio el creador de “La Familia P.Luche”.

En entrevista con el programa Es Show de Multimedios, Zuleika hizo frente a los señalamientos en su contra, y en medio del llanto aseguró que nunca huyó y que no tiene acceso a las cuentas bancarias de Pérez, como se dijo anteriormente.

Con un supuesto video que prueba su testimonio, Garza informó que si “no se apareció” por el hospital en donde Sammy estaba internado fue debido a que ella también se contagió por Covid-19 y se mantenía aislada.

Zuleika Garza busca limpiar su nombre

En el video que envió a la producción de dicho programa, se ve claramente como un hombre (presuntamente el sobrino de Sammy) recibe las tarjetas del comediante. Con base en esto, Zuleika Garza indicó que es injusto que se levanten falsos en su contra, pues ya están afectando a su familia.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí. Sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes“, dijo en medio del llanto.

La novia del fallecido actor reprobó las acusaciones que Eugenio Derbez, hizo en su contra, pues “habló de ella sin conocerla y guiándose de lo que dicen los demás”.

“Yo no hablo por hablar, si ahorita hablo es porque tengo pruebas”, expresó.

