Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019, usa billetes como pañuelos

Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, está metida en una gran polémica luego de que se filtrara un video en donde se le ve utilizando un fajo de billetes como si fueran pañuelos para limpiar sus lágrimas. Y es que, al Internet no se le va una y por ello piden la corona de la joven modelo.

El pasado 8 de diciembre Zozibini Tunzi se convirtió en la nueva Miss Universo 2019 y rompió todo tipo de estándares. Luego de mostrar su poderoso discurso, su asombroso talento y su incomparable belleza, a nadie le quedó duda de que Zozibini merecía la corona, dejando a Miss México Sofía Aragón y a la representante de Puerto Rico en tercer y segundo lugar respectivamente.

Sin embargo hoy la historia es otra y parece que los usuarios no están nada contentos con la actitud de la Miss Universo 2019 por la forma en la que utilizó los billetes. En un video que circula en Internet se puede ver el momento que está dando de qué hablar.

En la grabación que fue realizada meses antes del concurso aparece Zozibini al lado del presentador Somizi Buyani, quien estaba bromenado con la joven de 26 años. El presentador le preguntó qué haría si ganara el certamen, la ahora miss Universo 2019 sostenía unos billetes en sus manos e hizo como si estuviera llorando de alegría mientras se secaba las lágrimas con sus costosos pañuelos.

Algunos aseguran que esto no es una acción digna de una buena representante de Miss Universo, además de que no va con su postura del empoderamiento femenino que tanto presumió durante las diferentes pruebas. Hasta el momento no se ha tomado una postura oficial al respecto.

¿Crees que fue ofensivo?

Aquí el video de la controversia con la recién coronada #MissUniverse 2019, Zozibini Tunzi… juzgue usted 😱😳 Posted by Harry Misses on Monday, December 16, 2019

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Uno Tv.