La famosa influencer Yuya sorprendió a sus seguidores de Instagram tras compartir una serie de imágenes en las que “presumió” su pancita de embarazo. ¡Sigue leyendo para conocer las reacciones que desató!

La youtuber de nombre Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, recurrió a sus redes sociales para mostrar a sus seguidores la ropa que utiliza ahora que está embarazada.

En una serie de historias en Instagram, la joven indicó que se ha dado a la tarea de no comprar ropa de maternidad porque, una vez que se alivie, no las volverá a utilizar.

“No he comprado ropa de maternidad. Me da mucha gracia, siento que no va tanto conmigo y además de que comprar ropa por una breve temporada siento que no“, explicó Yuya.

Por una maternidad tan deseada como la de mi Yuya. ❤️ pic.twitter.com/yyk5Cs3wJA — 𝑨. ✨ (@arisaibravo_) July 6, 2021

Yuya se vuelve tendencia en redes

Dicho discurso fue acompañado con una serie de videos en los que se muestra con distintas prendas de ropa que acentúan su pancita de varios meses de embarazo.

“Me siento muy cómoda”, señaló la también empresaria al mostrar distintas combinaciones de ropa.

La breve “pasarela” desató una ola de comentarios que posicionaron a la influencer en la sección de tendencias de la plataforma Twitter. Allí, miles de internautas se pronunciaron sobre lo “tierna y emocionada” que se ve la joven.

“Gracias Yuya por existir, eres todo lo bueno en el mundo. Sin duda viniste a balancear el internet y a darnos paz“, escribió el usuario @clownbello.

Aquí te compartimos algunas de las reacciones más populares en Twitter, tras las conmovedoras imágenes compartidas por la CEO de la marca de maquillaje “Bailando juntos”.

Buenos días nomás a yuya embarazada te quiero mucho amiga pic.twitter.com/tipr2fJ4SA — yakita (@yakesittaa) July 6, 2021

Yuya tiene más agilidad que yo… y eso que ella trae un Mar adentro. pic.twitter.com/sWcR4rKuB5 — La Del Baúl. (@ladelbaul) July 6, 2021

Hablemos de Yuya y lo preciosa que luce embarazada pic.twitter.com/Ky3FjJWmmS — Taz (@mellamotaz) July 6, 2021

Yuya mostrando lo que si puede hacer con su pancita es la cosa más bonita del mundo! Jajaja chiquita hermosa! 😍😍😍😍✨✨✨✨ pic.twitter.com/EGkw60fgGe — Paulina 🌙 🔮 (@pau_baez13) July 6, 2021

Ando viendo las historias de la Yuya… aún no puedo creer que tiene un humano en su panza y será su madre pic.twitter.com/TPxSKdIWB8 — I 💜 American Breakfast (@sa_ne_ja) July 6, 2021

Yuya embarazada es lo más CUTE 🥰 pic.twitter.com/jg828B5RPy — Andrea:) (@Renata49466713) July 6, 2021

