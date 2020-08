¡Yuya incendia instagram con foto sin brasier!😱😍

View this post on Instagram

Los lunes la mente se me desborda y la falta de tiempo se hace presente. Ahora me gusta el café, pero creo que el motivo principal es que me gustan los recuerdos. Un día voy a recordar que así olían las buenas mañanas. Las mañanas de cuando el pie se me hizo plano por andar descalza 24/7, de los días donde podía despertar más tranquila y podía pasar un par de días sin bañarme. O quizá no sea nada de eso y solo sea que me recuerda a ti.