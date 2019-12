Yuridia cierra su Instagram y se prepara para el retiro

Yuridia cierra su Instagram y prepara su retiro. La cantante sorprendió a sus fanáticos con la repentina decisión de cerrar su cuenta de Instagram, lo mismo hizo su esposo, Matías Aranda.

Coincidentemente esto se da después de que la cantante haya enfrentado las duras críticas de algunos de sus seguidores en donde le reclamaban de que no hizo pública su boda.

Ahora, Yuridia cierra su cuenta de Instagram y deja a miles de sus fans buscando por todos lados rastros de la cantante. Algunos apoyaron su decisión y defendieron a la cantante de las críticas, por otro lado hubo quienes nuevamente la criticaron.

Solo queda la duda del retiro de Yuridia, pues ya ha cancelado algunas de sus presentaciones. Hasta el momento se cree que este es el primer paso para que se despida de su carrera como cantante, sin embargo aún no hay un comunicado oficial por parte de ella. Habrá que esperar a que la intérprete de “Ya te olvidé” se pronuncie.

Hace un mes la cantante hizo uso de su cuenta de Instagram para señalar que padecía “fobia social” y decía que a ella no le gustaba ser el centro de la atención de los medios. Además culpaba a los reporteros de hacerle mala fama e inventar cosas sobre ella.

A esto, el programa Ventaneando señaló que Yuridia no tenía fobia social, sino que ya estaba cansada de la fama y del gran talento que posee. No es secreto que Pati Chapoy y la ex académica hayan protagonizado más de una pelea en el pasado.

