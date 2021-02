Yuri fue una de las conductoras de Premio Lo Nuestro 2021, y además de su talento, la veracruzana sorprendió con su belleza y looks de la noche.

Sin embargo, la cantante sorprendió a más de uno al revelar que debió usar pelucas en Premios Lo Nuestro debido a que tiene “muy poquito” cabello tras contagiarse de Covid-19.

En entrevista con varios medios de comunicación, Yuri dijo encontrarse mucho mejor luego de haber dado a conocer las severas secuelas que sufrió.

“Ya estoy mejor, arañaba paredes. (Me quedé) medio pelona, mana, por eso utilicé pelucas en Premio Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito”, confesó Yuri ante las cámaras de Edén Dorantes.

Ante los cuestionamientos sobre si este también había sido un efecto secundario del nuevo coronavirus, Yuri lo aseguró. Además, indicó que ya se encuentra bajo tratamiento para combatir su alopecia.

“¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, señaló.

Te puede interesar:

¡Contra las cuerdas! Carmen Salinas responde a los ataques de Lyn May

Fátima Molina destapa discriminación tras posibles cambios en “Te acuerdas de mí”

La veracruzana aprovechó para pasar “el tip” y dijo que su tratamiento no es sólo para evitar más caída del cabello, sino también para el crecimiento rápido del mismo.

“¡Medicinas! Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo en polvo y luego son vitaminas (en pastilla). Son como tres etapas. ¡Y ya! A la primera semana que tomé el tratamiento, se me dejó de caer y dije ‘¡Ay, gracias!'”, finalizó Yuri.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.