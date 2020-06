Yuri intentó suicidarse por esta razón. Ella llevaba una vida llena de muchos excesos, tras el incidente conoció su actual religión.

La cantante siempre ha confesado que tuvo una vida llena de muchos excesos, los cuales le cobraron la factura.

Sin duda una de las grandes cantantes mexicanas que tiene una gran voz es Yuri, desde que comenzó su carrera musical siempre ha estado en la cima del éxito, la cual estuvo acompañada por grandes excesos.

Desde joven la intérprete de “Detrás de mi ventana” reveló que en una ocasión intentó suicidarse, siendo uno de los episodios más difíciles en su vida que ha tenido:

“Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos”, explicó.

Por lo que tuvo la idea de lanzarse por el balcón de su gran mansión:

Sin embargo algo la detuvo e impidió que lograra su cometido:

“Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundo escucho una voz que me dice: ‘no lo hagas, yo la quita y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz”, reveló.