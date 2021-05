Yuri confiesa que siempre quiso andar con Luis Miguel: “Estaba muy buenón”

¿Yuri y Luis Miguel anduvieron?– No es un misterio que además de su talento, Luis Miguel se caracterizó por ser un “rompecorazones” en el mundo de la farándula. A lo largo de su carrera fueron muchos los romances que marcaron la vida del Sol; sin embargo, una de las cantantes más queridas de México recientemente reveló que le hubiera encantado ser parte de esa lista: Yuri.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la veracruzana reveló algunos detalles de su relación con “El Sol de México”, e incluso bromeó diciendo que a pesar de ser muy cercanos jamás tuvieron un encuentro romántico.

“Solamente nos veíamos, no hubo nada, era más de manita sudada. No mana, esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama estuve muchas veces con él platicando, fue de mis mejores amigos, las platicadas que me echaba con él eran de ‘no hombre’. Estábamos en Acapulco, él me decía que andaba en la playa, entonces llegaba con su moto”, compartió la intérprete de Maldita Primavera.

Yuri y su relación con Luis Miguel

A pesar de que nunca hubo nada entre los cantantes, Yuri no negó que en algún momento le habría gustado tener algo más con Luis Miguel.

“Pa’ qué les digo que no, que no soy santa y virgen, me hubiera encantado, pero nunca me vio como una pareja, ni yo a él, aunque me hubiera encantado. Aunque qué bueno que no pasó, habría salido mal”, dijo la famosa entre risas a Mara.

Te puede interesar:

Yuri recuerda la vez que amenazó a sus padres con una pistola

Issabela Camil y Luis Miguel: la verdadera y “dolorosa” razón detrás de su rompimiento

“En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia”, agregó.

“Yo andaba de novia con Rodrigo (Espinoza) y él le advirtió, le dijo: ‘cuídala, ámala, protégela’. Gracias Micky por eso. La verdad sí me hubiera gustado porque estaba muy buenón“, dijo a Mara Patricia.

Sin embargo, la veracruzana indicó que le alegra no haber sido pareja de Luis Miguel, pues estas relaciones nunca terminaban de buena manera: “Y también qué bueno que no pasó porque veo que a todas las novias las dejaba muy malitas, pero sí me echaba mi taco de ojo“.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen