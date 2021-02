Yuri confiesa haber sufrido abuso sexual a los 7 años

La veracruzana Yuri realizó una entrevista en la que dejó a más de uno con la boca abierta al revelar su historia de abuso sexual, cuando tenía siete años.

En una transmisión con el programa Ventaneando, Yuri relató la traumática experiencia que ocurrió cuando tenía 7 años.

“Mi papá era doctor y era así un consultorio largo, y en la parte de atrás donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema y equis. Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol. Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, dijo.

Yuri detalló que en esa ocasión estaba usando un short y una playera verde, afirmando que el sujeto trató de chantajearla con dulces y le dijo que estaba muy bonita.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, contó al programa de espectáculos.

Yuri hace un llamado a las mujeres: “No hay que quedarse calladas”

La veracruzana señaló que supo cómo actuar ante la situación, porque sus padres siempre le inculcaron que no debía dejarse maltratar por nadie. “Alguien, sea un hombre o mujer que maltratara, gritara o golpeara no era alguien bueno para mí. Siempre me dijeron: ‘usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted'”, aseveró.

Por otro lado, la cantante también confesó haber tenido una relación violenta, pero en el momento en que intentó sobrepasarse, ella decidió confrontarlo.

Yuri finalizó su aparición haciendo hincapié en no quedarse calladas. Todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia dentro y fuera de sus relaciones.

“Aplaudo a todas las mujeres, hay mujeres que tienen baja estima que no lo quieren decir porque el tipo dice si tu dices yo te mato. No, mi amor, tú no puedes vivir con un hombre así no nos merecemos vivir con un hombre así”, concluyó.

