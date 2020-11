You Tube cancela el Rewind del 2020.

Cada año, You Tube reúne a los generadores de contenido que se volvieron tendencia en su plataforma. Y los engloba en un video que resume lo más visto del año, tanto youtubers en particular. Así como parodias a videos de caídas u otros. No obstante, este 2020 será la primera vez que no se lleva a cabo desde que inició.

Y la razón es la pandemia por Coronavirus, ya que requiere que muchos generadores cohabiten un foro o estudio. Si bien algunos pueden grabarse desde su casa para después ser añadidos digitalmente. Los fans disfrutan más de la convivencia entre todos como si fueran amigos de la vida real.

Desde que existen, los Rewind no sólo han capturado los momentos más divertidos de los famosos en internet. O bien crear remezclas de canciones altamente populares, también han documentado el paso de catástrofes naturales como fue el sismo del 19 de septiembre en México.

Si bien la cancelación según la fuente oficial es por la pandemia, algunos fans especulan que se debió a las críticas negativas. Ya que las últimas 2 versiones dejadon mucho que desear. Al cierre de ésta edición, el rewind del año pasado tiene 3,4 millones de valoraciones positivas frente a 9,2 millones de negativas. Los números no son mejores para Rewind 2018, con 2,9 millones de votos en positivo frente a 18 millones de valoraciones negativas. Tenemos que ir hasta 2017 para ver más votos positivos, 4,5 millones, que negativos, 2,3 millones.

