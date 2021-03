Yosstop rompe el silencio sobre su demanda: “Me difamaron”

Luego del escándalo en el que se ha visto envuelta Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, la influencer ha roto el silencio y dado su versión de la historia.

A través de su canal de Youtube JustYoss, la mexicana publicó un video titulado “¿YosStop denunciada?”, en donde explicó cómo se sintió tras enterarse de la denuncia en su contra por pornografía infantil y violación equiparada.

“He sido señalada, acusada y difamada”, comenzó YosStop. “Este video tiene tres años y desde hace tres años se me ha intentado provocar por esta persona de diferentes maneras, por diferentes medios y yo he preferido hacer caso omiso para no caer en eso, pero bueno, por no hacerle caso, vean hasta dónde hemos llegado”.

Yosseline recalcó que en el video que el muy mencionado video “Patética generación” fue una crítica hacia una pelea, y no hacia el acto de abuso hacia la afectada.

“Yo no almacené ni compartí ese video ‘nopor’ por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente”, añadió.

Por el contrario, aseguró que la denuncia en su contra no tiene otro objetivo más que dañar su imagen:

“La persona que me está denunciando debería de buscar que castiguen a las personas que verdaderamente la violentaron; no buscar ensuciar mi nombre, ni colgarse de mi imagen. Yo confío en que las autoridades se van a dar cuenta de lo absurda que es esta situación en la que me embarraron”.

Yosstop no se dejará vencer por la polémica

La influencer también dejó en claro que no hablará más del tema debido a que ya se encuentra en manos de sus abogados.

Por otra parte, Yosstop aceptó que si bien algunos de sus videos en el pasado han sido “pesados” y “crudos”, incluso pueden ser calificados como “crueles”, no son razón para culparla por algo tan grave como lo es un abuso.

Ante esto, señaló que tanto ella como su trabajo ha cambiado: “Mi contenido ha ido evolucionando junto conmigo, la esencia es la misma. Y hay cosas que sí sigo pensando pero ya no lo diría así, lo diría diferente, lo diría con otras palabras”.

