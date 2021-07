Hermano de Yosstop rompe el silencio sobre su detención: “No tengo palabras”

A solo unas horas de que la influencer Yosseline “N”, mejor conocida como Yosstop, fuera detenida, su hermano Ryan Hoffman rompió el silencio y emitió un breve pero contundente mensaje al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el también influencer compartió unas emotivas palabras para sus más de siete millones de seguidores.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento…siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió el youtuber en sus historias.

No pasó mucho tiempo antes de que la esposa de Ryan Hoffman, Grecia, compartiera el mismo mensaje que su esposo para agradecer las muestras de cariño de sus fanáticos.

Te puede interesar:

Fiscalía de la CDMX difunde video de la detención de Yosstop

Yosstop es detenida tras denuncia por posesión de pornografía infantil

Si bien el hermano de Yosstop rompió el silencio sobre el tema, la familia no ha emitido ningún comunicado oficial con respecto a la detención de la joven.

Por otro lado, el equipo de abogados de la víctima, Ainara “S”, no tardaron en felicitar a las autoridades por su pronta acción ante los hechos denunciados el pasado mes de marzo.

“Celebramos el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades y exhortamos a que tanto la Fiscalía CdMx como el Poder Judicial de la CdMx garanticen #JusticiaParaAinara”, se lee en el tweet.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.