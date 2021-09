YosStop comparte nueva reflexión desde prisión: “Hoy me siento menos enojada”

Luego de que se diera a conocer que el proceso de investigación en el caso de la influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se alargaría por dos meses más, la joven ha decidido volver a enviar un mensaje a sus seguidores. ¡Esto fue lo que dijo!

A través de las rede sociales de la youtuber, la pareja de Yosseline Hofmann compartió unas palabras escritas por la joven en las que hizo una profunda reflexión.

“Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?…Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones. Y me cuestiono: ‘¿De qué me sirve?’…”, se lee al inicio de la carta compartida por Gerardo González.

“A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor. Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son ‘veneno puro para el alma’. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, Hoy me siento menos enojada“, agregó YosStop en el mensaje.

Asimismo, la famosa dejó saber a través de sus líneas que esta experiencia la ha ayudado a madurar, y que ahora puede ver esta situación con una mirada distinta:

“Los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse; no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida”, destacó la joven.

“Dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí”, concluyó su mensaje Yosseline.

Recordemos que hace unos días una jueza de la Ciudad de México otorgó una prórroga de dos meses para la investigación complementaria para la defensa de Ainara Suárez.

