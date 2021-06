“Se hace la víctima”: Yosstop arremete contra Bárbara de Regil tras polémica de la proteína

En medio de la polémica que envuelve a Bárbara de Regil por presuntamente “amedrentar” al nutriólogo Aries Terrón por desmentir beneficios de su proteína, la influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, no se quedó callada y se lanzó contra la actriz. ¡Esto fue lo que dijo!

A través de su cuenta de Tik Tok, la también actriz compartió su opinión sobre el escándalo que protagoniza Bárbara de Regil. En el breve clip, Yosstop se mostró molesta por la actitud de la actriz de “Rosario Tijeras”.

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram. Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándosela nariz porque no he parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional”, comenzó.

Asimismo, la joven se mostró incrédula ante el mensaje que Bárbara utilizó para salir mejor parada de los escándalos.

“Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se forza tanto que parece un positivismo tóxico pero no lo es”, agregó.

Por otro lado, la youtuber también compartió su postura sobre las acciones de Bárbara de Regil al promocionar al Partido Verde Ecologista en plena veda electoral.

“Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente yo me cuestiono quién ching*dos le cree“, señaló Yosstop.

Horas más tarde, la famosa volvió a pronunciarse ante el tema luego de que la ex actriz de Tv Azteca respondiera sus acusaciones a través de Instagram.

“Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido. Pero… no te conozco y no tengo tanto tiempo“, se lee en la captura de pantalla que mostró Yoss.

