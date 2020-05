Yoshio en estado crítico, buscan medicamento. El cantante fue internado y después intubado, su esposa clama por ayuda para encontrar medicamentos…

El afamado cantante mexicano dio positivo a la prueba de Civid-19 y ahora se debate entre la vida y la muerte.

Fue la actriz y cantante Alejandra Ávalos quien habló acerca del estado de salud del cantante Yoshio, luego de que su esposa Marcela Hernández solicitara, a través de las redes sociales, el apoyo de la gente.

Y es que se busca conseguir el medicamento antiviral Remdesivir, que podría ayudarle a enfrentar al Covid-19.

Alejandra Ávalos expresó su preocupación por el estado crítico de su amigo y compañero, de igual manera declaró que contribuye en la búsqueda del medicamento.

“Todos los amigos de Yoshio estamos buscando la medicina, estamos buscando quién nos puede ayudar para ver si encuentran en algún lado, algún lote de medicina que puedan suministrarle a Yoshio”, mencionó.

“Yo por mi parte tengo amigos muy queridos en el sector salud y ellos me están ayudando a buscar el medicamento para Yoshio. Ojalá que puedan conseguirlo porque muchas veces los laboratorios no tienen abasto, sueltan una producción al mercado y en lo que sale otra hay que esperar cierto tiempo y ahora en bodega no hay nada, ese es el problema, hay que esperar a que lo resurtan”.