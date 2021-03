El conductor y productor Yordi Rosado ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personalidades del medio, recaudando cientos de anécdotas; como aquella vez que un actor llegó “drogadísimo” a su grabación.

En una entrevista para el canal de Youtube de Alejandro Zúñiga, Yordi dio a conocer la polémica historia. De acuerdo a su relato, el famoso actor, llegó muy drogado al set y él tuvo que controlar la situación.

“Hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tu no podía hacerle una sola pregunta”, señaló.

A pesar de la insistencia por parte de Zuñiga, Yordi decidió no revelar la identidad del famoso, pues la entrevista tuvo lugar hace no mucho tiempo. Lo que sí confesó es que la estrella se encontraba tan mal, que alucinaba.

“Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas“, indicó.

Como consecuencia del estado inconveniente del actor, la “entrevista” no pudo salir al aire. El ex compañero de Adal Ramones afirmó que debido a las polémicas declaraciones que dio, no “había manera de que pudiera salir”.

“Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”.

Sin embargo, la cosa no terminó allí. Luego de que la supuesta entrevista terminara, el actor no quería irse de su casa. Tras intentarlo de muchas maneras, tuvo que esconderse en su vestidor hasta que él abandonara el lugar.

“No lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, ‘ya me quiero ir’. Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de ‘ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga'”, finalizó.

