El conductor Yordi Rosado presenta a su nueva novia por medio de su cuenta de Instagram y le deja tierno mensaje.

La vida parece cambiarle a Yordi Rosado y pareciera que este 2021 viene con todo lo mejor para el y para si vida.

A más de un año de haberse separado Yordi antes de que termine el año estrena pareja y está más contento que nunca.

Y es que el actor a lo largo del tiempo que estuvo soltero se enfocó en encontrar Ian estabilidad tanto emocional como profesional.

Por medio de sus cuentas de Instagram el conductor presumió lo enamorado que se encuentra en este momento de su vida y subió una fotografía con su nueva novia.

Con un mensaje muy tierno en la descripción de la fotografía, Yordi Rosado gritó a todos lo entusiasmado que está con su nueva novia.

“Feliz de empezar esta nueva aventura contigo amor”, escribió el actor en redes sociales.

Posteriormente, en una entrevista para el programa matutino “Hoy” el conductor fue cuestionado por algún plan de boda o de amigo de compromiso.

A lo que él Yordi Rosado declaró:

“No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso…”, expresó en el programa ‘Hoy’.

“No porque piense que esté bien o mal eso (el matrimonio). Simplemente creo que ya a cierta edad, yo que tengo 49 años y que ya he tenido un matrimonio, divorcio y todo ese asunto, vas aprendiendo que quizá los formatos del amor pueden ser distintos, y creo que a mi edad eso es lo que yo busco.

Busco una pareja, una persona que te acompañe, una persona a quien acompañar, apoyarse. Creo que ya este asunto de un papel o firmar ya no es mi prioridad…”, compartió.

“Los paparazzi, evidentemente uno no puede dejar de hacer su vida. En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja…”, concluyó.

