Yolanda Saldívar confiesa el MOTIVO por el cual asesinó a Selena

Yolanda Saldívar hace casi 26 años le quitó la vida a la joven promesa de la música, Selena Quintanilla, reina de Tex-Mex, un hecho que conmocionó a todos los fans de la cantante sobre todo por el hecho de que este terrible delito lo cometió la que se decía “su mejor amiga”.

Desde ese momento Yolanda Saldívar y la muerte de Selena estuvieron llenas de mitos, rumores y teorías acerca de los motivos por los que, la que en ese entonces era la presidenta del club de fans, asesinó a Quintanilla.

Todas estas teorías de conspiración se reavivaron luego del estreno de la bioserie de Netflix de Selena Quintanilla y finalmente Yolanda Saldívar confesó el motivo por el cual asesinó a la cantante.

¿Por qué Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla?

Todo lo que hay detrás de la trágica muerte de Selena salió a la luz y por fin podemos responder la pregunta que por un cuarto de siglo los millones de fans de la cantante se han hecho, ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Yolanda Saldívar?

Para entender un poco más lo que llevó a Yolanda debemos de recordad que ella fue por mucho tiempo presidenta del club de fans de Selena y tenia acceso total a la cantante, que le abrió las puertas de su casa, de su boutique y de su vida.

En alguna ocasión Yolanda declaró que Selena era su mejor amiga y se sabe que Selena la tenia en una posición privilegiada muy por arriba de cualquier fan.

Ahora bajo este contexto llegó el trágico 1995 cuando la familia Quintanilla descubrió que Yolanda Saldívar había estado sacando dinero de las cuentas del club de fans y de las boutiques de la cantante por lo que la primera semana de marzo la despidieron.

Pero Saldívar no se iría con las manos vacías y se llevó algunos registros de los negocios de Selena por lo que la interprete de Como la Flor aceptó reunirse con ella el 31 de marzo para que se los entregara.

En un extraño movimiento de Yolanda, confesó que había sido abusada sexualmente en México y la cantante no dudo en llevarla al hospital para que fuera atendida, debido a que el ataque no fue cometido en Texas el examen no se pudo realizar y ambas regresaron al hotel donde se hospedaba la ahora expresidenta del club de fans.

En el lugar ambas volvieron a discutir por los registros faltantes a lo que Yolanda respondió con 1 disparo por la espalda y otro en la pierna, aunque Selena salió huyendo de la habitación al llegar a la recepción cayó rendida y no resistió a que los servicios médicos llegaran.

Según las confesiones de Yolanda lo que quería era simular un asalto para evitar ir a la cárcel por los casi 200 mil dólares que había robado durante su administración en las tiendas de ropa y el club de fans de Selena.