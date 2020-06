¿Hubo reconciliación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro? Luego de que ambas protagonizaron una terrible y mediática pelea, se dice que las famosas por fin han hecho las paces. Así lo declara la revista TvNotas en su edición de este martes.

Según dice la revista ambas tuvieron la oportunidad de hablar sobre lo que pasó y se perdonaron. Fue apenas el año pasado que se pelearon entre rumores de una boda y declaraciones de la primera actriz ante las cámaras.

Y es que cuando salió a la luz de que Yolanda de había casado con Verónica Castro en una ceremonia no oficial, la actriz salió a desmentir y llamarla no solo mentirosa, sino también la acusó de que estaba loca.

Verónica y Yolanda hicieron las pases

La reconciliación habría pasado luego de la muerte de la madre de Castro, Doña Socorro, pues Yolanda publicó un video en donde hacía referencia a la fallecida actriz. Según cita la revista, una fuente aseguró que ya no quedan resentimientos entre ambas.

No se sabe quién habría buscado a quien, pero la larga plática tuvo resultados favorables, si bien se reclamaron varias cosas, al final terminaron llorando y pidiéndose perdón.

La revista también asegura que debido a la pandemia no han podido reunirse como quisieran, por otro lado se dice que La Vero no quiere hacer pública la reconciliación pues no le gusta vivir en el constante interés de los medios del espectáculo como sucedió en el pasado.

Así se dice que hubo una posible reconciliación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Infobae.