Yolanda Andrade explota contra Olga Breeskin por culpa de Verónica Castro

View this post on Instagram

MUJERCITA: SABES CUÁL ES TU PROPÓSITO EN ESTA VIDA? ESCUCHA, EN VIVO, EL MÍO EL PRÓXIMO VIERNES 24 DE ENERO 2020 A LAS 7.00 PM EN ÁGUILAS CFC”. ! ENTRADA GRATIS”. DIRECCIÓN: 5355 MADRE MESA DR. LAS VEGAS, NV. 89108. TEL. (702) 871-1900. TODAS LAS MUJERCITAS ESTÁN INVITADAS. ISAÍAS 55:1: VENID A LAS AGUAS Y COMPRAD SIN DINERO Y SIN PRECIO. #conferencias #mujeresextraordinarias #mujeresinvencibles #mujeresvaliosas