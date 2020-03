Yoga Teacher y Judoman pasan la cuarentena “juntitos”, ¿habrá romance?. Ellos han dicho que solo se trata de una “muy cercana amistad”.

La pregunta aquí sería, ¿ustedes al lado de quién pasarían la cuarentena?, de su mejor amigo, de su pareja, de su familia.

Bueno parece que Alejandro Maldonado mejor conocido como “El Yoga Teacher”, decidió pasarla junto a Eduardo Avila quien es atleta y se le conoce como “Judoman”.

Sobre esta, ¿entrañable?, amistad, el sitio “Escándala” recoge en una nota algunos detalles de último momento:

“Pues resulta y resalta que a nosotras no nos ven la cara …, bueno, a veces, pero de mi vida amorosa no vamas a estar hablanda, me refiero a que por un reto a través de Instagram descubrimas que Alejandro Maldonado, sí, el yoga teacher podría estar pasanda la cuarentena junto a su BFF, Eduardo Avila, sí, el judoman con quien negó tener un romance, ¿se acuerdan?”.

Y de hecho sí, tal y como recoge el portal LBGT, ambos personajes ya habían sido cuestionados por su supuesto romance el cual negaron, pero que, sin embargo, ahora estaría cobrando fuerza en medio de la pandemia del coronavirus.

“Y es que las pruebas no fallan, si ustedes se fijan ¡están grabanda en el mismo baño! Y aclaro, no tiene nada de malo si solo son amigos y están compartiendo estos momentas juntas, o si sí tienen una relación se vale que no nos lo compartan. No vayan a empezar de liosas, solo queríamos decirles #AmigaDateCuenta”.